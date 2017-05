FOTO: Hišna preiskava: policija odkrila pištolo

LJUBLJANA – Policisti bežigrajske postaje so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 37-letniku iz okolice Ljubljane.

Pri tem so našli in zasegli pištolo znamke BRUNI 96 kalibra 9 mm s pripadajočim nabojnikom, škatlo s 50 naboji kalibra 9 mm in stekleni kozarec, v katerem se je nahajala neznana posušena rastlina zelene barve (sum na konopljo rastlino, 5 gramov), ter kovinski mlinček, v katerem se je nahajala neznana posušena rastlina zelene barve (sum na konopljo rastlino, 1 gram).

Vse predmete so zasegli in jih bodo poslali v analizo.

»Po pridobljenih podatkih analize bodo policisti uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zoro-1 in ZPPPD. Če se bo s tehničnim pregledom ugotovilo, da gre za predelano orožje (prevrtana cev pištole), bodo osumljenca zaradi storitve kaznivega dejanja po členu 307 KZ-1 kazensko ovadili,« so zapisali v poročilu PU Ljubljana.