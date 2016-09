FOTO: Heroin skrival v dojenčkovem grobu, zato mora v zapor

NOVO MESTO – Tresla se je gora, rodila se je miš, bi lahko rekli ob aferi, ko so v grobu dojenčka na pokopališču v Prečni pred slabim letom in pol našli heroin. Koliko zgražanja in obtožb je bilo takrat slišati, zdaj pa je epilog znan: za 300 gramov heroina ter 400 gramov paracetamola in kofeina, snovi, namenjene redčenju heroina pred preprodajo, kar je bilo v grobu, pa seveda za več kot 50 kupčij, ki so jih policisti zaznali v času izvajanja tajnih policijskih ukrepov, bo odgovarjal le 56-letni Matija Brajdič - Marjan. Zaradi prekupčevanja z drogo v kriminalni združbi in zaradi skrunitve groba je bil obsojen na 5 let in 2 meseca zapora, sicer za naše razmere relativno visoko kazen, a roko na srce, malo glede na razsežnost poslov, ki jih je vodil iz največjega romskega naselja na Dolenjskem, Žabjaka. S trdo drogo je zalagal številne mlade, tudi mladoletnike, ne le iz Dolenjske, pač pa tudi iz Posavja in Bele krajine.

