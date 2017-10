FOTO: Helena Blagne spokala, bivši bi jo rad izmolzel

LJUBLJANA – Nekdanja zakonca, slovenska diva Helena Blagne in Mitja Zaman, bosta še nekaj časa na sodišču prala umazano perilo. Šele decembra bodo lahko priče na dolgo in široko pojasnjevale, kako dobro naj bi, kot že vseskozi trdi Zaman, ta služil v času, ko je z Blagnetovo še živel pod isto streho. Med drugim naj bi v Slovenijo prišli celo dve priči iz Bosne in Hercegovine, zaradi česar je ljubljansko okrožno sodnico Vero Gams Premerl zanimalo, ali bo tožnik, torej Zaman, sodišču vnaprej nakazal denar, s katerim bodo pokrili stroške prihoda in nastanitve obeh prič, če jih bosta uveljavljali. »Saj ne bosta tega storili. Pismeno se lahko obvežem,« je odgovoril Zaman in dodal, da jih bo poravnal sam.

Velja spomniti, da je oproščen plačila sodnih taks, na kar je med obravnavo opozoril pooblaščenec Helene Blagne, odvetnik David Sluga. »Iz vlog izhaja, da je tožnik lastnik stoodstotnega deleža gospodarske družbe in njen direktor (v postopku glede določitve sodnih taks pa vlada preiskovalno načelo), hkrati pa tudi ekonomsko izkorišča dve nepremičnini na Dolenjskem, tako da ima iz naslova obojega znatne dohodke. Po sodni praksi ne izpolnjuje pogojev za takšno oprostitev. Toženka trdi, da v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za takšno oprostitev zavaja sodišče in s tem vse nas, ki za to plačujemo,« je opozoril Sluga, Zaman in njegov pooblaščenec Zoran Korenčan pa se na to nista posebno odzvala, razen da je bilo glede takse, kot je povedal Korenčan, 5. maja lani pravnomočno odločeno in da gre za podjetje, ki ne deluje in nima prihodkov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«