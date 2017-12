FOTO: Hčerko po lestvi rešil iz goreče hiše

ČRNOMELJ – Pogled na stanovanje 41-letne Barbare Vraničar iz Ručetne vasi je grozljiv. Ožgane stene in kupi zgorelega pohištva, ožganega do neprepoznavnosti. A kaj stanovanje! Ko bi bilo le z Barbaro vse v redu. Hudo opečeno so reševalci nujne medicinske pomoči črnomaljskega zdravstvenega doma najprej odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa zaradi resnosti poškodb v ljubljanski klinični center.

Ogenj opazil sosed

Pričakovanje božično-novoletnih praznikov se je pri Vraničarjevih v četrtek popoldne spremenilo v nočno moro, leta in desetletja odrekanj pa so se v nekaj minutah spremenila v pepel. »Saj ne vem, kaj se je zgodilo. Bil sem v drugi stavbi, kjer sem zbijal zaboje za krompir, žena Ivanka pa je pospravljala pred hišo. Sosed me je poklical, da gori, on je tudi poklical gasilce,« se je usodnega popoldneva v šoku spominjal Vinko Vraničar. Takoj je stekel v hišo, v zgornje nadstropje, kjer ima hčerka mansardno stanovanje. A vrat ni mogel odpreti, hčerka je nemočna in opečena, tudi obleka na njej je zgorela, ležala za njimi. Takoj je stekel po lestev in se čez balkon povzpel v njeno stanovanje. Najprej jo je pred zublji umaknil na balkon, potem pa po lestvi nesel dol, za hišo.

