FOTO: Harmonike zgorele, Robi ostal brez vsega

Gasilci so rešili plinske jeklenke in preprečili še večjo katastrofo. Foto: Aleš Andlovič

PODLEHNIK – Medtem ko so se po gradbišču novo nastajajoče avtoceste med Ptujem in Podlehnikom vile kolone razgaljene pločevine, se je na hribu nad obmejnim krajem s Hrvaško odvijala prava drama. »Tam za vrtom zavijte desno, pa boste ob novi hiši videli pogorišče,« nas je na kraj požara gospodarskega poslopja usmerila gospa, medtem ko je v sobotnem jutru pred hišo kosila travo. Pred pogorelim lesenim objektom, ki je služil kot garaža, shramba in delavnica, je stala gruča ljudi, med njimi župan občine Podlehnik Marko Maučič. Zraven njega sta bila vidno pretresena lastnik objekta Darko Drevenšek in njegov zet Robert Butolen.

