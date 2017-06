FOTO: Grozljive posledice, voznik je v smrtni nevarnosti

SLOVENSKA BISTRICA – Na štajerski avtocesti zaradi hude prometne nesreče , ki se je zgodila okoli 9. ure, promet še vedno poteka samo po prehitevalnem pasu. Zastoj je dolg približno 10 kilometrov.

Vozniki osebnih vozil lahko nadaljujejo pot na izvozu Dramlje.

Na odseku med Tepanjami in Slovensko Bistrico sta trčili tovorni vozili. »Nesreča se je zgodila, ko je hrvaški voznik trčil v stoječe priklopno vozilo madžarskega voznika. Hrvaški voznik se je pri tem poškodoval in je po zadnjih podatkih v smrtni nevarnosti,« so sporočili mariborski policisti.