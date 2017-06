FOTO: Grozljive posledice, voznik je bil v smrtni nevarnosti

SLOVENSKA BISTRICA – Na štajerski avtocesti zaradi hude prometne nesreče , ki se je zgodila okoli 9. ure, promet še vedno poteka samo po prehitevalnem pasu.

Na odseku med Tepanjami in Slovensko Bistrico sta trčili tovorni vozili. »Nesreča se je zgodila, ko je hrvaški voznik trčil v stoječe priklopno vozilo madžarskega voznika. Hrvaški voznik se je pri tem poškodoval in je po zadnjih podatkih v smrtni nevarnosti,« so sporočili mariborski policisti. Kot so nekaj ur kasneje sporočili s PU Maribor po zadnjih podatkih pa ni več v smrtni nevarnosti.

Zaradi prometne nesreče je avtocesta zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica.

Okoli 5-kilometrski zastoj je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zaradi varnosti občasno zapirajo predora Golo Rebro in Pletovarje. Za osebna vozila je obvoz možen že po cesti Celje center-Vojnik-Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica.