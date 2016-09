FOTO: Groza! Pred vrtcem strašili in uporabljali tole puško

TRŽIČ – Tržiški policisti so v sredo zvečer po prijavi občana obravnavali tri domačine, ki so na javnem kraju pred vrtcem razkazovali in uporabljali airsoft puško. Z dejanjem so povzročili vznemirjenje in ogroženost.

Puško so jim zasegli, o ravnanju, ki ima znake prekrška zoper javni red in mir, pa bodo obvestili pristojno okrajno sodišče. Za prekršek se kršitelj kaznuje z globo 208,65 evra, še dodajajo gorenjski možje v modrem.