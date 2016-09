FOTO: Groza: 19-letnik na cesto s takšnim meganom

MOŠKANJCI – Policisti PP Gorišnica so minuli petek ob 13.15 v naselju Moškanjci ustavili 19-letnega voznika renaulta megana, stanujočega v okolici Ptuja. Pri kontroli so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega so policisti ugotovili še naslednje prekrške:

– voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu;

– vozilo ni bilo registrirano, ni bilo tehnično brezhibno, ni imelo opravljenega tehničnega pregleda in ni bilo zavarovano skladno z zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu.

Policisti so vozilo zasegli, zoper kršitelja pa je bil podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.