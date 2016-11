FOTO: Gorenjski vozniki pokazali kulturo

KRANJ – Med izvozoma Kranj in Naklo na gorenjski avtocesti se je pred kratkim zgodila manjša prometna nesreča, kar je bilo mogoče opaziti tudi na signalizaciji Darsovega vozila.

Čeprav je v tem trenutku največ gneče, saj je petkova prometna konica, pa so gorenjski vozniki pokazali izjemno razumevanje za nastalo situacijo. Od uvoza Kranj pa do izvoza Naklo so vozila pustila popolnoma prosto intervencijsko pot. Tisti, ki so se nahajali na prehitevalnem pasu, so se pomaknili skrajno levo, vozniki z voznega pasu pa skrajno desno, na odstavni pas. Obe koloni sta se čisto počasi premikali, nekaj časa smo v dežju tudi stali, nato pa se je promet sprostil. Vse do konca pa je intervencijska pot, ki jo tako propagiramo in zanjo skoraj moledujemo, predvsem ob prometnih konicah, ostala popolnoma prevozna, za kar gre voznikom na gorenjski avtocesti čestitati.

