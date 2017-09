FOTO: Goreli kmetijska stroja, prikolica in seno

SOBETINCI – V soboto ob 22.53 je prišlo do požara v naselju Sobetinci v občini Markovci. Zagorel je lesen gospodarski objekt velikosti 50 kvadratnih metrov.



Kljub hitremu posredovanju številnih gasilcev iz PGD Sobetinci, PGD Bukovci, PGD Prvenci-Strelci in PGD Stojnci, ki so požar omejili in pogasili, je materialna škoda kar precejšnja, saj je požar uničil dva kmetijska stroja, prikolico in 30 bal sena.