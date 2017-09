FOTO: Goljufivi mojster pobral denar, naredil nič

CELJE – Na celjskem okrajnem sodišču se je nadaljevalo sojenje 29-letnemu Alešu Horvatu iz Lenarta, ki je obtožen goljufije, ker je Celjanu J. K. obljubil, da mu bo za ugodno ceno prenovil podstrešno stanovanje in napeljal centralno kurjavo, denar, ki ga je od njega prejel kot avans, da bo nakupil ves za to potreben material, pa je zapravil zase in igre v igralnicah. Celjanu je zagotavljal, da bo začel delati 3. julija in da bodo dela že sredi istega meseca končana, a se je osumljeni nenehno izgovarjal, zakaj še ne more začeti. Ko je oškodovanemu z računa izginila zadnja plača, je posumil, da nekaj ni v redu, in Horvata ovadil policistom, ti pa so mu nastavili zanko, v katero se je ujel.

