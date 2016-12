FOTO: Gimnazijka Katja na božič umrla v Soči

TOLMIN – Sonce, čakam ga, sije na drugo dekle. Verz je pred štirimi leti za šolsko zbirko haiku poezije prispevala tedaj 14-letna osmošolka Katja Švab. Žal sonce nikoli več ne bo posijalo nanjo. Tolminci pa so na letošnji božič onemeli. S komer koli od domačinov smo se pogovarjali, nihče ne more in noče verjeti, da njihove komaj 18-letne sokrajanke res ni več. In le kdo bi slutil, da se za sporočilom, ki so ga 25. decembra v zgodnjem popoldnevu objavili na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (SPIN), skriva tako tragična zgodba; pisalo je namreč le: »Doblar – prometna nesreča.«

