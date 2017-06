FOTO: Gašper (23) s štirimi prijatelji odletel s ceste, pravi, da ni vozil

BREŽICE – Peterica mladih, z voznikom Gašperjem Fištrom na čelu, si bo za vse življenje zapomnila pivsko turnejo, na katero se je podala pred tremi leti. Že popoldne so začeli popivati, nato so vso noč potovali iz lokala v lokal, zjutraj pa treščili v drevo in se hudo poškodovali. Nekatere so morali iz zverižene pločevine izrezati gasilci. Žalostna zgodba se je zdaj razpletla na sodišču, kjer je na zatožno klop sedel mladi voznik, zdaj 23-letni Fišter. Kazen je huda: eno leto in devet mesecev zapora, 15-mesečna prepoved vožnje motornih vozil B-kategorije, plačilo stroškov postopka, zavarovalnici, ki je ranjenim prijateljem že izplačala odškodnino, pa mora vrniti slabih trideset tisoč evrov. Poleg vsega ostaja med (nekdanjimi) prijatelji grenak priokus. Obtoženi Fišter je namreč krivdo za nesrečo poskušal podtakniti prijatelju, zase pa je trdil, da je sedel zadaj.



Zgodilo se 13. julija pred tremi leti. Mladi voznik Fišter, ki je imel šele dve leti vozniško dovoljenje, takrat jih je štel rosnih 20, je v avto znamke Volvo, ki ga je imel šele poldrugi mesec, naložil štiri prijatelje in odšli so se zabavat. Popivati so začeli že popoldne, nato pa to počeli vso noč. Zjutraj so se peljali iz Velike vasi proti Velikemu Podlogu. Omejitev hitrosti je bila tam 90 km/h, a Fišter, ki se je pred prijatelji pohvalil, da ta ovinek zvozi z 250 na uro, je vozil najmanj 158 km/h, kar je 68 kilometrov več od dovoljene hitrosti. Zaradi prevelike hitrosti, neprespanosti, bil je tudi vinjen, saj je imel v kilogramu krvi 0,48 grama alkohola, ker pa je bil mlad in neizkušen voznik, ga v organizmu sploh ne bi smel imeti, je izgubil oblast nad vozilom. Vozilo, ki je začelo drseti s cestišča, je oplazilo drevo, avto je dvignilo in poletel je po zraku. Vsi štirje potniki in voznik so se hudo ranili. Udarnine pljuč, zlomi reber, ličnic, nosu, zob, pretrgana vranica in mišice, krvavitve v trebušni votlini, pretresi možganov je le nekaj poškodb z dolgega seznama bolniških listov. Imeli so srečo, da so preživeli in da nihče od njih ni postal invalid.



Krivde ni priznal



Fišter krivde ni priznal. Trdil je celo, da svojega vozila ni vozil on, saj naj bi v času nesreče sedel zadaj, za voznikom. Vozil naj bi prijatelj, vendar so bile na sredini zračne blazine njegove biološke sledi, pod sedežem pa njegov čevelj. Tudi sopotniki so povedali, da je vozil Fišter, ki so ga opozarjali, naj pelje počasneje, saj je »vozil divje, gas do konca«. Obdolženi je imel po analizi v krvi 0,48 g/kg alkohola, podobno tudi v urinu. »Zato ni pomembno, ob kateri uri so mu bile tekočine odvzete, vsekakor pa po deseti uri, ko je bil sprejet v novomeško bolnišnico,« je pojasnjeval tožilec Bogdan Matjašič. »To pomeni,« je dodal, »da je bila ob nesreči stopnja alkoholiziranosti še večja«. Fištrov zagovornik Janez Koščak namreč trdi, da vzorci telesnih tekočin niso bili odvzeti tako, kot bi bilo treba. »Iz dokumenta o odvzemu krvi in urina ni razvidna ura odvzema, prav tako na obrazcu ni podpisa osebe, ki je odvzela vzorce, zatorej ni zagotovljena sledljivost, da so bile telesne tekočine odvzete prav Fištru,« dodaja obramba. Ta tudi trdi, da postopek ni odgovoril na vprašanje, kdo je vozil, saj sta bili na zračni blazini dve biološki sledi. Ena je pripadala Fištru, druga pa ni bila analizirana. Po mnenju obrambe, ki se sklicuje na mnenje strokovnjaka prometne stroke, ki ga je naročila obramba, je po nesreči potnike premetavalo po vozilu in bi tako lahko tudi Fištrova sled, če bi sedel za voznikom, pristala na zračni blazini.



Obramba je nasprotovala tudi ugotovitvi glede hitrosti, ki naj bi bila najmanj 158 kilometrov na uro. Po mnenju zagovornika, ki se opira na mnenje prej omenjenega strokovnjaka, stanje števca ne more biti merodajno za izračun hitrosti. Avto je po prvem trku letel po zraku, pogonska kolesa so se zavrtela v prazno, brez upora, voznik pa je mogoče prav v trenutku, preden se je zgodil trk, pritisnil na plin, ugiba strokovnjak.



Sodnik Almir Kurspahić ni verjel obrambi in je skoraj v celoti sledil predlogu tožilca Bogdana Matjašiča, čigar predlog o višini kazni je zagovornik označil za naravnost drakonskega, in Fištru izrekel zaporno kazen. Sodba še ni pravnomočna.