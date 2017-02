FOTO: Gasilcu Jožetu  pogorela tišlarija

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – »Vse je bilo v trenutku v plamenih. Nič se ni dalo rešiti, velika sreča v nesreči je vsaj to, da se ogenj ni razširil na hišo. Fasada je na enem delu zaradi visokih temperatur počila in kar odstopila,« je nekaj ur po požaru posledice razdejanja, ki so ga povzročili zublji, opisal gospodar domačije Jože Turšič iz Velike vasi pri Krškem.



Kdaj točno je zagorelo, ne ve. Ljudje ob pol petih zjutraj le nekaj deset metrov od Turšičeve hiše čakajo avtobus, ki pelje v novomeški Revoz, in če bi videli kaj nenavadnega, bi zagotovo obvestili domače. Prvi je ogenj opazil eden od občanov, ki se je okoli pol šestih peljal v službo. Ustavil se je nedaleč stran v lokalu Jožetovega sina Marka in natakarica je takoj poklicala Marka domov, v istem času je na domača vrata že trkal sosed Ivan Hrženjak. Hkrati so bili o ognju obveščeni gasilci.



Hidrant zamrznil



Najprej so na kraj dogodka prihiteli poklicni gasilci Poklicne gasilske enote Krško, takoj za njimi še domači gasilci, s cisterno so prišli tudi gasilci iz sosednjega Leskovca pri Krškem.

