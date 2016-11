FOTO: Gasilci z velikim srcem: poskušali so jo oživiti, a jim žal ni uspelo

BOHOVA – V nedeljo so gasilci posredovali na Bohovi, občina Hoče - Slivnica, kjer je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše.

Iz bivalnih prostorov so rešili eno osebo, po temeljitem pregledu pa so v kuhinji našli domačo žival, in sicer negibno mačko. Odnesli so jo na prosto in ji nudili prvo pomoč, saj je še kazala znake življenja. Dovajali so ji kisik, a sta se njeno dihanje in bitje srca kljub temu kmalu ustavila.

»Ker se nismo hoteli predati, smo nadaljevali oživljanje in začeli nežno masažo srca. Kljub našim željam in naporom mačke, žal, nismo mogli več oživiti,« so sporočili mariborski gasilci.