FOTO: Gasilci reševali ukleščenega voznika

NOMENJ – Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek ob 19.04 na Nomenju (občina Bohinj). Voznica je z osebnim avtomobilom trčila v stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled in kraj nesreče prometno in požarno zavarovali. S tehničnim posegom so rešili ukleščeno osebo iz vozila, na njem odklopili akumulator ter ga dvignili ter postavili na cestišče.

Policisti so voznici odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,62 mg/l. Poškodovala se je ena oseba.