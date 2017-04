FOTO: Gasilci reševali hudo poškodovano voznico

CANKOVA – Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije se je danes, na praznični četrtek, ob 13.08 na Goričkem zgodila huda prometna nesreča.



Po neuradnih, a zanesljivih podatkih je na cesti Cankova–Gederovci v ovinku pri pokopališču na Cankovi voznica z renaultem cliem domnevno zaradi neprilagojene hitrosti in spolzke ceste zapeljala z vozišča, bočno trčila v živo mejo in se pri tem hudo poškodovala.



Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota in ukleščeno voznico izrezali iz vozila. Reševalci NMP ZD Murska Sobota so jo odpeljali na zdravljenje v murskosoboško bolnišnico v Rakičanu.