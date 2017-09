FOTO: Gasilci na kraju v štirih minutah, posledice pa uničujoče

ROGAŠKA SLATINA – V Steklarni Rogaška so imeli včeraj precej dela – dopoldne je v obratu zagorelo, posledice požara pa bodo velike. Žrtev res ni, a materialna škoda je precejšnja.

Potem ko smo poročali, da naj bi ogenj ob požaru segal tudi 40 metrov daleč in da naj bi zaposleni alarm sprva ignorirali, so se oglasili še iz podjetja. Judita Vrečar, ki skrbi za stike z javnostjo, je sporočila, da je v pritličju agregata v Steklarni Rogaška zagorelo zaradi napake na plinski napeljavi. »Požar je bil detektiran v trenutku nastanka, ko se je tudi takoj začela reševalna akcija. Gasilci so prispeli na kraj nesreče v štirih minutah od začetka nesreče. Požar je bil ustavljen v 30 minutah. Pri nesreči in med reševanjem ni bilo poškodovanih. Peči za taljenje obratujejo,« je še dodala. Ob tem je izpostavila, da podatki o že drugem požaru ne držijo.

Uprava za zaščito in reševanje je medtem svoje podatke dopolnila takole: »Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Rogaška Slatina so požar omejili in pogasili, izmerili prisotnost nevarnih plinov, evakuirali zaposlene, vršili gasilsko stražo in nadzorovali prostore do začetka sanacije proizvodnih prostorov. Višina gmotne škode še ni ocenjena, bo pa precejšnja.«

Kaj pravi policija?

V poročilu Policijske uprave Celje smo lahko prebrali, da so so bili o požaru obveščeni nekaj čez 11. uro. Zagorelo je na plinski peči, namenjeni za predelavo stekla, v požaru pa ni bil nihče poškodovan. Tuja krivda je po do zdaj zbranih podatkih izključena, materialna škoda pa znaša okoli sto tisoč evrov.

Bralec nam je poslal tudi zgornjo fotografijo, ki je nastala po požaru.

