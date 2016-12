FOTO: Gasilci iz avta izvlekli mrtvo voznico

SLOVENSKA BISTRICA – Nekaj minut pred poldnevom se je na štajerski avtocesti zgodila še druga prometna nesreča s tragičnimi posledicami. Po trčenju s tovornjakom je namreč umrla voznica osebnega avtomobila .

Kot je sporočila uprava za zaščito in reševanje, sta na avtocesti na odseku Slovenska Bistrica–Tepanje trčili osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice, ki so nam poslali tudi zgornje fotografije. Na njih lahko vidimo, kako so ponesrečenko izvlekli iz uničenega avtomobila, medtem ko je na zadnjem delu tovornjaka nastala le vdolbina.

Gasilci so kraj nesreče zavarovali, nesrečnico pa predali pristojnim službam. Kako velika je materialna škoda, še niso ocenili.

So pa policisti sporočili, da je voznica umrla na samem kraju nesreče. Več podrobnosti bo znano popoldne.

Preberite še podrobnosti o tragični prometni nesreči pri Slivnici.