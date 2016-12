FOTO: Francka kurila in se zadušila

JESENICE – V starem predelu Jesenic, kjer stojijo še zadnji objekti nekdanjega proletarskega naselja delavcev železarne še izpred druge svetovne vojne, se je zgodila tragedija. Nekoč so bili tam nameščeni gasilci iz železarne s svojimi družinami, po pripovedovanjih jih je bilo več kot dvajset. Danes so skromna stanovanja v nizkih vrstnih hišicah skoraj prekrita s sencami višjih stavb v predelu mesta, kjer je bilo nekoč srce jeseniške težke industrije, danes pa je tam nov upravno-poslovni center. Od tam je nekaj pred osmo nedeljsko jutranjo uro prišel poziv na pomoč, zagorelo je v stanovanju na številki šest. Jeseniški poklicni gasilci, ki so ravno pospravljali orodje in opremo, ki so ju uporabljali pri gašenju dober kilometer in pol stran na Slovenskem Javorniku, so pohiteli proti Delavski ulici, prav tako so tjakaj brzeli reševalci nujne medicinske pomoči.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«