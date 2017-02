FOTO: Francija v gostilni pretepli do smrti

HAJDINA – »Kaj se je tragičnega večera dogajalo v gostilni, ne vem,« nam je zgodbo o smrti svojega sina začel pripovedovati 68-letni Franc Predikaka. In zatem s solzami v očeh nadaljeval: »Bila je to gostilna na Hajdini. Nikoli še nisem bil tam, saj ne hodim po gostilnah.« Komaj 47-letnega Francija Predikako so na božični večer v gostilni Haložan tako hudo pretepli, da je slab mesec pozneje v ptujski bolnišnici umrl. Minulo soboto opoldne so ga na starem ptujskem pokopališču sorodniki, prijatelji in znanci pospremili na zadnjo pot.

Franci Predikaka je bil sicer iz Grajene, majhnega zaselka nedaleč od Ptuja, a je več kot deset let živel v hiši pri svojem dekletu na Hajdini. »Popoldne pred božičem je še okraševal balkon in stekla na oknih. Zatem pa se je verjetno odpravil na pivo v bližnjo gostilno, ki je tako blizu njunemu domu, da je šel peš. Kaj se je tam dogajalo, pa lahko le ugibam,« je še dejal njegov oče. O tem, da so sina okrog pol devetih zvečer pretepli in pozneje odpeljali na zdravljenje v mariborsko bolnišnico, ga je obvestila hčerka, ki je skupaj s partnerjem okrog 22. ure potrkala na vrata. »Bilo je pozno. Dejala je samo: 'Francija so pretepli. Odpeljali so ga v Maribor.' Prestrašil sem se, zato smo se odpeljali v mariborsko bolnišnico,« se spominja oče.

