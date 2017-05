FOTO: Franci štihnil prijatelja Jožeta

CELJE, FRANKOLOVO – Sodnica okrožnega sodišča v Celju Marjana Topolovec Dolinšek je dve leti po dogodku, ki bi se lahko končal tragično, razglasila sodbo 55-letnemu Franciju Mavharju s Frankolovega. Zaradi poskusa uboja prijatelja Jožeta Zupanka ga je obsodila na tri leta zapora.



Mavhar in Zupanek sta 3. marca 2015 v večernih urah, potem ko sta ves dan skupaj delala, tudi skupaj popivala. Nato pa sta se kar naenkrat spričkala. Mavhar je vzel v roke 12-centimetrski kuhinjski nož in z njim zabodel svojega prijatelja v levi del prsnega koša. Prebodel mu je medrebrno mišičevje in poškodoval tudi pljučno krilo, rez pa je bil, kljub oblačilom, ki jih je imel na sebi Zupanek, globok kar pet centimetrov. Če poškodovani ne bi takoj dobil pomoči, ki jo je poiskal kar pri Mavharjevih sorodnikih v neposredni bližini, bi bil lahko usoden. Ti so mu rano povili in ga prepeljali v zdravstveni dom, od tam pa so ga napotili v celjsko bolnišnico, kjer so ga operirali.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.