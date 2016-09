FOTO: Franc umrl na domačem dvorišču

CANKOVA – Prav v teh vročih dneh, ko se tudi v Pomurju vrstijo najhujše prometne nesreče, v katerih umirajo mladi in malo manj mladi, se je zgodila še huda delovna nesreča. Zadnji dan letošnjega avgusta, so namreč z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočili, da se je v Domajincih v gorički občini Cankova, nekaj minut po desetih dopoldne traktor prevrnil na lastnika, ki se je pri tem hudo ranil in na kraju nesreče umrl.

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi starejši moški, šlo naj bi za 84-letnega Franca Benka, na domačem dvorišču oziroma v garaži popravljal traktor znamke IMT, ki si ga je podložil s tnalom in lesenimi kladami. Med popravilom je zdrsnil z lesa in padel na nesrečnega moškega. Dogajanje je njegovo ženo hudo pretreslo in reševalci so jo po naših podatkih morali odpeljati v murskosoboško bolnišnico. Kot nam je potrdil vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota mag. Dejan Bagari, je tuja krivda za nesrečo izključena.