FOTO: Filmsko: podrobnosti grozljivega trčenja na Šišenski

LJUBLJANA – Znane so podrobnosti hude prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto zvečer in o kateri smo poročali tukaj.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so bili o nesreči na Šišenski cesti obveščeni okoli 18.40 ure. Ugotovljeno je bilo, da je 28-letni voznik škode octavie vozil po Šišenski cesti iz smeri Vodnikove ulice proti Podutiški cesti, kjer je dohitel voznico (51) forda fieste, ki je takrat stala na desnem smernem vozišču Šišenske ceste in čakala na prosto pot iz nasprotne smeri, da bi zavila na Prelovčevo ulico. Voznik škode je zaradi prehitre vožnje s sprednjo stranjo vozila trčil v zadnjo stran vozila 51-letnice. Po trčenju je fiesto odbilo v levo, na levo smerno vozišče, kjer je trčilo še v voznico (31) peugeota 206. Škoda se je po trčenju prevrnila na streho, pri tem pa še trčila v parkiranega renaulta clia, tega pa je odbilo v bližnjo stanovanjsko hišo.

Vsi trije vozniki in dva potnika v vozilu 31-letnice so se lažje poškodovali, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov materialne škode, so sporočili iz PU Ljubljana.