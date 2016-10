FOTO: Filmsko: 18-letni tat bežal pred varnostnikom in podrl peško

LJUBLJANA – Popoldne je bilo na Čopovi ulici in v podhodu, ki to ulico povezuje z Nazorjevo, burno. Kot smo izvedeli od ene od prič, se je zgodil rop ene od tamkajšnjih prodajaln, med begom pa naj bi nepridiprav trčil v mimoidočo žensko. Ta je padla na tla in se poškodovala, pravi priča in dodaja: »Bilo je kot v filmu.«

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na ljubljansko policijsko upravo, kjer nam je tiskovna predstavnica Nataša Pučko pojasnila, da so jih o dogodku, torej o tatvini v trgovini na Čopovi, obvestili ob 15.10.

Varnostnik ga je zadržal

Po njihovih podatkih je varnostnik v trgovini prek videonadzora pri tatvini opazil 18-letnega osumljenca, zato je stekel za njim. Dohitel ga je v Gledališki pasaži, kjer se mu je najstnik začel aktivno upirati. Pri upiranju je osumljeni padel na mimoidočo peško, ki je posledično padla po tleh in se poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da se je lažje poškodovala in so jo že napotili domov.

Varnostnik je osumljenca uspel obvladati in zadržati do prihoda policistov. Zoper 18-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi tatvine, izdali pa so mu tudi plačilni nalog, saj ni upošteval varnostnika.

