FOTO: Fant v strupeno zelenih hlačah mu je na glavo prislonil revolver

KRŠKO – »Fanta, ki me je hotel oropati in ga je pozneje policija prijela, nisem prepoznal po obrazu, ampak po strupeno zelenih hlačah in frizuri,« se je na krškem sodišču, kjer se je začelo sojenje predrznima in brutalnima roparjema Alminu Mehiću in Mersadu Begiću, spominjal Ljubljančan. Čez njegovo dvorišče je šel neki moški, on pa ga je vprašal, ali koga išče. Takrat je Mehić potegnil revolver, mu ga prislonil na glavo in zahteval denar. Ljubljančan mu ga ni hotel dati, ampak je nekajkrat zakričal »policija, policija«, kar je očitno zaleglo, saj se je ropar obrnil in odšel. Ljubljančan mu je sledil, ko se je odpravil med bloke, in poklical policijo. Policisti so ga povabili na policijsko postajo, da bi pogledal slike morebitnih storilcev, vmes pa so prejeli klic, da so našli sumljivo osebo. »Takoj sem prepoznal tega fanta, po hlačah in frizuri,« je bil odločen možakar. Na vprašanje policistke, ali bi ga prepoznal še po čem, je dejal, da po tem, da je ropar levičar. Policistko je zanimalo, kako to ve, pa je pojasnil, da je revolver držal v levi roki. Nato je policistka osumljencu dala nekaj v podpis in res se je podpisal z levo roko.

