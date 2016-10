FOTO: Eno sodnico zaklenil, drugi sunil marmelado

LJUBLJANA –Očitno se je 31-letni Urban Prelac končno in resno odločil, da se znebi svoje največje težave, zaradi katere je bil v zadnjih letih pripravljen storiti marsikaj, da je prišel do denarja za zadet'. V zaporu na Povšetovi, kjer prestaja kazen zaradi premoženjskih deliktov, že nekaj časa jemlje suboxone, to zdravilo se uporablja za zdravljenje odvisnikov od mamil, ki so privolili v zdravljenje odvisnosti. Zaporna kazen se mu bo iztekla čez dobrih devet mesecev, morda pa bo moral na oni strani svobode ostati nekoliko dlje, saj mora zaradi preteklih grehov še posedati na zatožnih klopeh. Eden od procesov proti njemu se je začel tudi na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča, kjer smo izvedeli, da mu je, potem ko se je zadrogiral, teknila marmelada ene od ljubljanskih okrožnih sodnic.

Osem kozarcev in prtljažnik

V javnosti ni postal znan po svojih nezakonitih podvigih, po večini gre namreč za velike tatvine, kradel pa naj bi stvari, ki nimajo ravno kako velike vrednosti. Tudi ko naj bi iz skladišča Tozda ukradel torbico, v kateri so bili denarnica in dokumenti, naj bi lastniku povzročil le za nekaj stotakov škode. Pozneje je bila v tej zgodbi izdana zavrnilna sodba, a med eno od razprav pred okrajno sodnico Mojco Lendvaj Brecelj je novembra 2013 izkoristil hip nepazljivosti paznikov.

