FOTO: Dva voznika zjutraj te nesreče nista preživela

PLAVE – Prikazujemo posledice razdejanja po tragični prometni nesreči, ki je zaznamovala zadnjo soboto letošnjega avgusta in ki so jih posneli novogoriški gasilci, ko so prihiteli na pomoč. Cesta je bila po tragediji, v kateri so bila udeležena tri vozila, dva voznika pa sta zaradi silovitega trčenja preminila, zaprta kar šest ur.

Več informacij o udeležencih bo policija posredovala okoli 12. ure. Prve informacije je sporočila uprava za zaščito in reševanje: »Ob 2.11. so na Soški cesti na relaciji Solkan–Plave trčila tri osebna vozila. V nesreči sta umrla dva udeleženca.«

Gasilci iz JZGRD Nova Gorica so opravili tehnično reševanje ukleščenega voznika v vozilu, odklop akumulatorjev vozil in osvetlitev kraja dogodka, pomagali pa so tudi reševalcem iz ZD Nova Gorica in policistom.