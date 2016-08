FOTO: Drogiran divjal in  trčil, sopotnica v komi

ŠOŠTANJ – Naše ceste so minuli konec tedna spet zahtevale krvavi davek, saj je v prometnih nesrečah umrlo kar pet ljudi. Dejstvo je, da nesrečam v prvi vrsti botruje prevelika hitrost, mnogokrat je vzrok alkohol. Policisti so nemalokrat nemočni in nevarnih voznikov, ki ogrožajo življenje udeležencev v prometu in sebe, zlepa ne morejo spraviti s cest. To pa zato, ker se nekateri na vse predpise preprosto požvižgajo. Eden takih je povzročitelj hude prometne nesreče, ki se je zgodila 26. julija malo pred 17. uro v Šoštanju, v njej pa so bili udeleženi dve vozili in pet ljudi.

