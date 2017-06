FOTO: Dravska ulica: moril bivši policist

PTUJ – »Do današnjega jutra sploh nisem vedel, da se je kaj zgodilo. Ne stanujem tukaj, danes sem prišel le na obisk k moji 90-letni mami. Seveda pa se je v tej hiši dogajalo marsikaj. Nazadnje je imel lastnik hiše (Franc Vajda, op. p.) glasnega petelina, s katerim je strašil naokrog. Nekaj časa ga je imel celo zaprtega v stanovanju, potem na ograjeni zelenici ob hiši,« nam je o dogajanju v večstanovanjski hiši na Dravski ulici 20 na Ptuju razlagal eden od sosedov sicer mirnega predela najstarejšega slovenskega mesta. Nato je nadaljeval: »Ni bilo poredko, da se je Franc Vajda sprehajal po cesti in drl na mimoidoče. A tega smo tukaj vsi vajeni.«



Izvedeli smo, da je 56-letni Franc Vajda sicer veliko govoril, a v nedeljskem popoldnevu povsem izgubil dar govora. Pred policisti naj bi molčal kot grob, še posebno ko so ga preiskovalci soočili z dokazi, ki mu niso govorili v prid. Policista, ki so ju kolegi iz operativno-komunikacijskega centra nekaj minut po 17. uri napotili v Dravsko ulico na Ptuju, sta nemudoma posumila, da pri zgodbi nekaj smrdi. Franc Vajda, ki je poklical na pomoč može v modrem, je namreč že po telefonu trdil, da je njegov prijatelj, 64-letni Srečko Marin, padel po stopnicah in obležal mrtev. Vidne poškodbe na pokojnikovem truplu so bile prehude, da bi jih lahko utrpel med padcem po stopnicah. Zato so policisti začeli zadevo preiskovati.

