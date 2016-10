FOTO: Drama v Portorožu: iz potopljenega avta sta ga rešila policista

PORTOROŽ – Na dan, ko se je teden mobilnosti v številnih slovenskih občinah končeval z dnevom brez avtomobila, se je v Portorožu odvijalo reševanje voznika, ki je s svojim štirikolesnikom zapeljal v morje.



Zgodilo se je pri tamkajšnjem skladišču soli, ki ni ograjeno ali drugače zavarovano – v sosednji Italiji podobna tvegana območja zaščitijo vsaj z mrežami –, a je nesrečo kljub zgodnji uri vsaj opazila občanka in nemudoma obvestila Policijsko postajo Piran. Ti so takoj po pozivu, prejetem ob 6.17, poslali pomoč. Dva policista sta prihitela z vključenimi zvočnimi in svetlobnimi signali in se s pomola oblečena vrgla naravnost v morje. Mimogrede, čeprav sta člana PP Piran, sta po naših podatkih v resnici – Štajerca, ki sta ravno končala nočno izmeno in se odpravljala domov, na drugi konec Slovenije.



Ukleščenega voznika sta izvlekla skozi vrata in ga na obali oživljala. Na kraj dogodka so prišli tudi gasilci, potapljači, ki so pozneje dvignili avto iz vode, ta se je 15 metrov od obale potopil tri metre globoko, ter reševalci, ki so ponesrečenca po prvi pomoči odpeljali v Urgentni center Izola, od tam pa premestili na oddelek enote za intenzivno terapijo Splošne bolnišnice Izola. Šlo naj bi za 72-letnega Koprčana, ni pa znano, kako je končal v morju. Ob zaključku redakcije je bil še vedno v kritičnem stanju.



Junaška policista sta po reševanju odšla domov, na zasluženi počitek, smo izvedeli od predstavnice za stike z javnostjo pri GPU Koper Anite Leskovec. Komandir piranske policije Aleš Kordič ju bo seveda več kot upravičeno lahko predlagal za odlikovanje za hrabrost in požrtvovalnost.