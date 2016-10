FOTO: Drama pri Francu S.: 62 gasilcev jo je reševalo sedem ur!

VOGRIČEVCI – V ponedeljek ob 18.58 so v naselju Vogričevci v občini Ljutomer po poročanju uprave za zaščito in reševanje zagorele okrogle bale sena v šotoru velikosti 10 x 20 metrov. V požaru je zgorelo okrog 400 bal sena. Požar je gasilo 62 gasilcev iz PGD Vogričevci, Ljutomer, Cezanjevci, Branoslavci, Radoslavci in Mekotnjaka-Stara Cesta. Z delovnim strojem so gasilci odstranjevali zgorele in poškodovane bale.

Po poročanju našega dopisnika so zagorele bale sena pod velikim šotorom ob gospodarskem poslopju velikega kmeta Franca S.

Intervencija gašenja je trajala skoraj sedem ur. Na požarišču je ostala požarna straža, poroča uprava za zaščito in reševanje.