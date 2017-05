FOTO: Drama pod Triglavom, helikopter ne more poleteti

MOJSTRANA – Sinoči nekaj po 21. uri je operativno-komunikacijski center prejel klic štirih izgubljenih planincev. Po prvih podatkih naj bi se tuji državljani, Romuni, znašli v snežnem metežu na poti proti Kredarici. Bili so izgubljeni in premraženi, predvsem pa prestrašeni.

Gorski reševalci so sredi noči takoj odrinili proti Triglavu. Ko so jih našli, so jih najprej oskrbeli in pomirili, nato pa je sledila pot do Staničevega doma, kamor so prišli okoli 5. ure. Kot nam je povedal načelnik Gorske reševalne službe Mojstrana in vodja intervencije Jože Martinjak so se dogovorili, da bodo prenočili.

Pomoč helikopterja je zaradi vremenskih razmer trenutno še onemogočena, zato upajo na izboljšanje vremena.