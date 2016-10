FOTO: Drama dveh BMW na avtocesti: prebila sta ograjo in poletela na travnik

VEČ POŠKODOVANIH, CESTA ZAPRTA DO JUTRA

TRŽIŠKA BISTRICA – Prometna nesreča se je včeraj zgodila okoli 17.30, v njej pa sta bila udeležena avtomobila znamke BMW nemških in italijanskih registrskih oznak. Oba voznika sta peljala iz smeri Karavank proti Ljubljani, pred viaduktom Tržiška Bistrica pa je nemški avtomobil med prehitevanjem trčil v avtomobil Italijana.

Po trčenju sta oba avtomobila prebila varovalno ograjo in se ustavila na travniku ob avtocesti. Voznik in potnica v nemškem BMW sta utrpela hujše poškodbe, trije udeleženci v italijanskem avtomobilu pa so zelo verjetno lažje poškodovani. O nesreči policisti še zbirajo obvestila, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo.

Zaradi nesreče je bila cesta več ur zaprta, promet pa oviran do enih ponoči.