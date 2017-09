FOTO: Draga iščejo že pet dni, preiskali so tudi reko

KOČEVJE – Policijska postaja Kočevje je bila v četrtek, 21. septembra, v večernem času obveščena, da svojci pogrešajo 58-letnega Draga Špiletiča iz Kočevja, ki so ga nazadnje videli v sredo, 20. septembra. Tega dne je odšel neznano kam in se ni vrnil.

Drago je visok okoli 175 cm, srednje postave, plešast (pobrit), nazadnje je bil oblečen v žametne hlače, svetle barve, po vrhu je imel flisno jopo rjavo-zeleno barve, obut pa v športne copate. Pogrešanega do tega trenutka policisti kljub iskalni akciji še niso našli, zato naprošajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, da to sporočijo na številko 113 ali njim najbližjo policijsko postajo ali PP Kočevje na številko 01 893 9700, so sporočili s PU Ljubljana.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so še zapisali, da so danes ob 8.50 gasilci PGD Kočevje s čolnom preiskali 1,5 kilometra toka reke Rinže od Gaja do zapornic.