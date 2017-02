FOTO: Doma je razgrajal, zasegli so mu crveno zastavo

DOMŽALE – V preteklem tednu so domžalski policisti na podlagi odredbe okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 68-letniku zaradi suma posesti orožja. Policisti so namreč pred tem intervenirali zaradi prijave kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, pri čemer so prišli tudi do podatka, da ima orožje.

Pri hišni preiskavi so policisti tako zasegli pištolo znamke Crvena zastava, kalibra 7,65 mm, 177 nabojev 7,65 mm, 125 nabojev 9 mm in 8 nabojev 7,62 mm. Kršitelj nima nobene orožne listine, zato so bili predmeti zaseženi in poslani v pregled oddelku kriminalistične tehnike.

Po opravljeni analizi bo zoper kršitelja uveden prekrškovni postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi kršitev določil zakona o orožju.