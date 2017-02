FOTO: Doma je imel morilsko orožje

Tole so posneli policisti. Foto: PU Murska Sobota

MURSKA SOBOTA – Policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe okrajnega sodišča v Murski Soboti opravili hišno preiskavo pri 38-letnem občanu z območja murskosoboške upravne enote.

Med preiskavo so našli in zasegli več kosov orožja ter streliva in skoraj kilogram prepovedane droge konoplje. Občan je posedoval tudi napravo za dušenje zvoka – poka.

Po vseh zbranih obvestilih bodo osumljenega kazensko ovadili zaradi posedovanja orožja ter droge in uvedli prekrškovni postopek.