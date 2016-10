FOTO: Doma je imel bombe, konopljo in amfetamine

KAMNIK – Kamniški policisti so pri osumljencih, starih 20 in 26 let, opravili hišno preiskavo. Pri tem so 26-letniku zasegli tri vojaška eksplozivna sredstva (ročne bombe), okrog 875 gramov konoplje, pakirane v PVC-vrečke, približno dva grama amfetamina in druge predmete, potrebne za prodajo. Zasegli so tudi več kot 3000 evrov v različnih apoenih, medtem ko pri mlajšem niso odkrili predmetov, ki bi bili povezani s kaznivim dejanjem.

Starejšega so privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor, ovadili pa so tudi mlajšega.