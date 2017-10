FOTO: Dolenjski strelec je za svojo žrtev že skopal grob

Policisti in kriminalisti so bili na kraju zločina več dni. FOTO: K. T. B.

NOVO MESTO – Po nedeljskem streljanju v gozdu v bližini Šentjošta oziroma Velikega Slatnika prihajajo na dan nove šokantne podrobnosti. Strelec Bojan Jerančič iz Stopič je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu, na podlagi sklepa preiskovalnega sodnika je pripor odrejen za 30 dni, zanj pa je uvedena preiskava zaradi poskusa umora.

Kriminalisti so bili več dni na kraju zločina, kjer je 66-letnik streljal na 45-letnega Miodraga Lazarevića iz Novega mesta, le nekaj metrov stran pa so odkrili večjo jamo. Izkazalo se je, da jo je dal skopati Jerančič, jamo so mimoidoči opazili že nekaj dni pred obračunom, skopati pa jo je dal z izgovorom, da bi vanjo zakopal sinove stvari. Njegov sin je namreč pred leti tragično umrl v nesreči z motorjem. A očitno je bil to le izgovor, da je nastala jama, globoka meter in pol do dva metra, dolga pa je približno 1,8 metra.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.