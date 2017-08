FOTO: Dojenček zelo hudo poškodovan

KOBILJE – Danes nekaj minut po 17. uri je na regionalni cesti Kobilje–Motvarjevci–Moravske Toplice prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo peugeot 206.

Po prvih neuradnih podatkih naj bi voznica osebnega vozila med vožnjo proti Kobilju v rahlem zavoju pred začetkom naselja izgubila nadzor nad vozilom. V naslednjem rahlem zavoju, tik ob prometnem znaku, ki označuje prihod v vas Kobilje, pa je avtomobil zapeljal s cestišča in nato pristal na obcestni njivi.

Kot nam je povedal vodja OKC PU Murska Sobota Dejan Bagari, je bil v času nesreče poleg voznice, najverjetneje mame, tudi nekajmesečni dojenček. Ta je utrpel hude telesne poškodbe, kakšno je njegovo stanje, pa policisti še niso obveščeni. Tudi na kraju nesreče prisotni očividci so potrdili, da je so dojenčkove poškodbe zelo hude. Ekipa NMP Lendava je voznico iz okolice Lendave in približno trimesečnega dojenčka prepeljala v murskosoboško bolnišnico v Rakičanu.

Poleg policistov in reševalcev so na kraju intervenirali tudi gasilci iz IGE Nafta Lendava, ki so odklopili akumulator na vozilu in opravljali požarno varovanje.