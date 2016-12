FOTO: Dogajalo naj bi se na jahti Maui, potem pa zaplet s slušalkami

LJUBLJANA – Balkanski bojevnik 2 se počasi preveša v zadnjo četrtino, do zdaj je bilo tako čez palec opravljenih kakih 80 obravnav, naslednja bo danes, v letu 2017 pa je za zdaj do 28. marca rezerviranih še 21 narokov, ko bo morda sodba. Vse torej poteka tako, kot si je zamislila ljubljanska okrožna kazenska sodnica Andreja Sedej Grčar. No ja, skoraj vse, na zadnji razpravi, ki je bila v sredo, se je denimo močno zaiskrilo. Sredi dopoldneva so se vpleteni v proces kot furije zapodili iz največje sodne dvorane na Slovenskem, obrazi večine pa so dajali mimiko precejšnje jeze. Zato smo nekoga pocukali za rokav: »Kaj se je zgodilo?«



Slušalke za prednostno zadevo



»Kaj?! Kot kaki kreteni po trikrat na teden ure in ure tukaj sedimo in beremo, beremo, beremo. Zdaj, ko bi morale biti na vrsti kronske stvari, pa nam povedo, da ne bo nič, ker na tako velikem sodišču nimajo dovolj slušalk. Da jih ni sram! Kje je zdaj minister, ki ima vselej toliko za povedati? Hvali se, kaj vse je zrihtal in kaj vse bo še spremenil v tem pravosodju, te dni se denimo hvalil, da je poskrbel za poravnavo s Šilihovimi, za osnove oziroma take banalnosti pa ne zna poskrbeti. Saj to ni edina stvar, ki ne štima, a vendarle naj kupi več teh prekletih slušalk.« Strupena puščica je bila usmerjena proti pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču.

