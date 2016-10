FOTO: Do voznika šele s tehničnim posegom

SENOŽEČE – V sredo ob 14.27 je na primorski avtocesti med razcepom Nanos in izvozom Senožeče, občina Divača, vozilo zapeljalo z vozišča.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so s tehničnim posegom omogočili dostop do ponesrečenega voznika, nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila ter zavarovali kraj dogodka.

Ponesrečenca so reševalci nujne medicinske pomoči iz Sežane odpeljali v izolsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.