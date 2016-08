FOTO: Divji požar sredi prestolnice gasilo 82 gasilcev

LJUBLJANA – V prestolnici je včeraj nekaj minut po 21. uri zagorelo na Magistrovi ulici v prostorih nekdanje tovarne Gorenje Tiki. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je bil objekt v uporabi kot začasno skladišče gostinske opreme (hladilniki). Objekt z vsemi aparati v velikosti 30 x 10 metrov je popolnoma uničen.

Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci in prostovoljci iz naslednjih PGD: Spodnja Šiška, Dravlje, Zgornja Šiška, Tacen in Podutik-Glince. Skupaj je gasilo 82 gasilcev, ki jim je uspelo že močno razširjen požar ustaviti pred sosednjim objektom podjetja Želva in preprečiti še veliko večjo škodo. Vzrok požara še ni znan.

Opazen daleč naokoli

Požar je bil viden daleč naokoli. V svoj fotografski objektiv pa ga je ujel bralec Mark, ki je zapisal, da je med vožnjo opazil dim in zelo močno svetlobo. »Sem šel pogledat in zagledal požar. Že v avtu z odprtim oknom je bilo zelo vroče,« je zapisal.

