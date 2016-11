FOTO: Divji policijski lov: bežal prek dveh meja, potem se je zaletel

SEŽANA – V četrtek so koprski kriminalisti ob 15.37 v Sežani zaustavljali voznika osebnega avtomobila opel corsa z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami. Voznik predpisanih znakov za ustavljanje ni upošteval in vozila ni zaustavil, temveč je, tako tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, začel s pospešeno hitrostjo voziti proti Vrhovljam. Kriminalisti so zapeljali za njim, med tem pa so ga še večkrat poskušali zaustaviti. Divjo vožnjo je nadaljeval in prek mejnega prehoda Repentabor odpeljal v Italijo, kjer se je zasledovanje nadaljevalo.

Skladno s sporazumom med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Italije o čezmejnem policijskem sodelovanju so sledili pobeglega voznika po italijanskem Krasu čez Zgonik do mejnega prehoda Gorjansko, kjer je zapeljal nazaj v Slovenijo. Beg pred policisti je nadaljeval proti Komnu, kjer je v središču najprej trčil v tam parkirano vozilo, nato pa še v službeno vozilo policije. Po trčenju so bežečega voznika prijeli kriminalisti PU Koper. Ugotovili so, da je vozilo upravljal 30-letni Izolčan, večkratni storilec različnih kaznivih dejanj, predvsem s področja premoženjske kriminalitete. Vozilo je bilo ukradeno, in sicer 6. 10. 2016 v Izoli.

Tako spletna stran viamichelin.com prikaže pot, ki so jo opisali policisti, na zemljevidu.

Kršitelja so pridržali, na kraju so mu zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge, ki je bila poslana na preliminarno testiranje, osumljencu je bil odrejen tudi strokovni pregled.

Kriminalisti nadaljujejo opravljanje preiskovalnih dejanj, za 30-letnega moškega pa obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve več kaznivih dejanj, in sicer preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, nevarne vožnje v cestnem prometu in tatvine.

Vse, ki bi so bili včeraj priče opisanemu dogodku ali so bili neposredno vpleteni v dogajanje kot oškodovanci, prosijo, da se čim prej zglasijo na PP Sežana ali pokličejo 113 ter tako pomagajo policistom in kriminalistom pri razjasnitvi okoliščin.