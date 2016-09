FOTO: Divjal v napačno, to je ostalo od avta, v katerem je umrl

MARIBOR – Poročali smo, da se je na avtocesti med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri proti Avstriji v nedeljo zgodaj zjutraj zgodilo silovito trčenje zaradi vožnje v napačni smeri .

Iz policije so sporočili, da se je nesreča zgodila ob 5.58, in sicer na avtocesti A1 zunaj naselja Rogoza. V njej je umrl 35-letni voznik avtomobila. Ta je vozil po nasprotni strani avtoceste iz smeri Pesnice proti Rogozi. Takrat mu je nasproti pravilno pripeljal 82-letni voznik osebnega avtomobila in prišlo je do silovitega čelnega trčenja.

Na kraju nesreče so gasilci GB Maribor iz izredno močno poškodovanih vozil nato izrezali dve osebi. Mlajši voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Po naših podatkih gre za Bobana M. Ob njegovi smrti so se z zapisom na facebooku preminulemu prijatelju poklonili tudi v enem izmed mariborskih lokalov: »Počivaj v miru. Pogrešali te bomo.«