FOTO: Denar od prostitucije za bazen in zimski vrt

LJUBLJANA – Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je, glede na namen (preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora), lahko povsem všečen, a kot kaže primer zvodniškega zakonskega para iz Kopra Nihada in Gordane Kurtović, se na koncu, ko je zadeva na sodišču, lahko precej zaplete. »Sprva je bilo rečeno, da sem v hišo vložila 600.000 evrov, zdaj pa po novem 196.000 evrov. Ali veste, kaj bi se dalo narediti s toliko denarja?« je tožilko ob koncu obravnave vprašala Kurtovićeva in dodala, da gre le za bazen in zimski vrt. »In to, da je vredno 200.000? To je vrednost polovice cele hiše,« je še dodala, tožilka pa je vskočila in jo spomnila, da sta zraven tudi dvorišče ter stanovanje nad kletjo. »In še to je samo iz gips plošč,« ji je odvrnila Kurtovićeva, njen mož pa, da je bilo polovico hiše zgrajene že pred 30 leti in da sta pri delih na hiši, torej pri vlaganjih, tudi sama veliko delala, »po udarniško«.



Prešteti bo treba okna



Sodnica Andrejka Burja Kračman je, kar se tiče vlaganj, pred tem opozorila, da je v tem postopku treba ugotoviti, kaj sta zakonca pridobila z nezakonitim premoženjem. Njun vložek v nepremičnine je treba ovrednotiti tako, da se upošteva vrednost vloženega denarja v tistem času in ne po sedanji tržni vrednosti. »Če sta vložila 100 enot, sta vložila 100 enot, in ne 300 ali 50, kot bi bilo to danes,« je menila sodnica. Zato je od izvedenca gradbene stroke Jožeta Šemeta zahtevala dopolnitev izvedenskega mnenja, da bi ugotovil, kolikšen je bil strošek gradnje betonskega dvorišča, menjave oken na hiši in gradnje bazena. Treba je upoštevati dejstvo, da sta toženi strani dela opravili tudi sami. »Za razmejitev stroška materiala in dela v obdobju, ko so bila vlaganja opravljena, je potrebno precej analiz. Za to bom potreboval precej časa,« je povedal izvedenec in glede oken na hiši v Grinjanu, v kateri je bil nočni klub Rex, dodal, da ob izdelavi mnenja ni štel oken na hiši, ampak se je zanesel na načrt. Ta pa je, kot je dodal, večinoma ustrezal dejanski izvedbi objekta. A da bi bilo pravilno ugotovljeno dejansko stanje, sta se zakonca zavezala, da bosta sodišču posredovala fotografije omenjene hiše z vseh strani, da bo izvedenec lahko opravil delo.



Od njiju bi radi še skoraj milijon evrov



Zakon v nekaterih členih, ki so pomembni za ta postopek, presoja ustavno sodišče (odločitev bi bila lahko znana že v naslednjih dveh mesecih), zato sta toženi stranki podali predlog o preložitvi postopka zaradi zahtev o oceni ustavnosti. Kot je pojasnila sodnica, se za to ni odločila, saj je trenutni postopek »zelo blizu zaključka«. Specializirano državno tožilstvo je sprva od zakoncev, ki sta bila leta 2011 obsojena na dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe prostitucije, zahtevalo plačilo 1,540.208 evrov, kolikor je prikazala finančna preiskava, v kateri so njuno premoženje primerjali z uradnimi prihodki. Po novem ju tožilstvo bremeni le še za okoli 900.000 evrov. Po drugi strani jima je sodišče ob izreku zaporne kazni naložilo plačilo 82.350 evrov, kolikor sta zaslužila s prostitucijo.



To kaznivo dejanje sta storila konec leta 2009, po ZOPNI pa lahko finančna preiskava seže vse do leta 2004. Njuna pooblaščenka Monika Mavsar je opozorila, da je isti tožilec za leta pred 2009 v predkazenskem postopku ugotovil, da ni obstajal sum storitve kaznivega dejanja. Država jima kljub temu še vedno očita, da sta do premoženja prišla nezakonito. Prav zato bo zanimivo videti, kakšno stališče bo do tovrstnih vprašanj na koncu zavzelo ustavno sodišče.