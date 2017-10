FOTO: Ded in vnuk, ki sta enkrat že ušla smrti, zgrmela v prepad

DOLENJA VAS – Vaščani Praprotnega so zjutraj samo nemo zrli tja gor proti Lubniku, ki se tako strmo dviguje nad Škofjo Loko. Njihov krajan je šel prejšnji večer s traktorjem po razbitino terenskega vozila. »Kakšnih pet kilometrov proč se je zgodilo,« je izdavil.

Menda je tako strmo, da še gob ne najdeš. O tem so se prepričali tudi škofjeloški prostovoljni gasilci, ki so se po klicu v soboto ob 19.13, češ da se je pod Lubnikom zgodila huda nesreča, podali v neznano. Poklical jih je eden od svojcev 79-letnega Venceslava Lavtarja in njegovega še ne polnoletnega vnuka, da je našel vozilo zelene barve, voznika in sopotnika pa ne. Ker bi morala biti že doma, so ju namreč že iskali. Lubniške gozdove je takrat že prekrila noč.

