FOTO: Deček, ki mu je eksplozija vzela roki, je Martin, udarilo tudi babico

LJUBLJANA – V poduk in opomin. Bolelo bo! Vsem tistim, predvsem pa staršem, skrbnikom in vzgojiteljem, ki še kar ne znajo, ne zmorejo ali pa nočejo preprečiti svojim otrokom, da bi prišli v stik s temi srhljivo nevarnimi – pirotehničnimi sredstvi.



Ko je namreč na kraj ponedeljkove tragedije prispela reševalna ekipa, je od žalosti in vsega hudega – kar onemela.



Zgodilo se je malce pred 15. uro v okolici Šentjurja. Štirinajstletni deček je bil sam v svoji sobi. Njegovi starši so bili zdoma. Po nekaterih podatkih naj bi hiteli po božična darila. Božič že trka na vrata. Kdo ve, ali ga bo 14-letni Martin sploh še hotel kdaj praznovati.



Doma narejeno eksplozivno sredstvo



Najstniki se dolgočasijo, pravijo, toda njegovim staršem bo še dolgo donelo v glavi, od kod se mu je v roke prikradlo tako nevarno sredstvo, ki ga je v tistem, deček je bil sam v sobi, že držal v roki. V roki pa je držal, kot smo izvedeli, »doma narejeno eksplozivno sredstvo«, je bila nemara to cobra, ki je obenem tudi strogo prepovedano pirotehnično sredstvo? In ki jo je za nameček prepovedano kupiti tudi v času, ko je uporaba določenih pirotehničnih sredstev še edino dovoljena, to pa je od 26. decembra do 2. januarja?

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«