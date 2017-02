FOTO: Darilno pogodbo  naj bi overil hrom!

PLACAR – Dediščina zna biti ena redkih reči, ki družinske strasti vzplamti do skrajnosti. V primeru družine Mahorič iz Placarja blizu Ptuja so po dobrem letu dolgem sporu okoli nepremičnin zabeležili nemalo ravnanj, ki so dodatno sfižila že od prej krhke ali papirnate odnose: od žaljivih sms-sporočil in križanj na facebooku do ukrepa prepovedi približevanja, prijav na policijo, tožilstvo in center za socialno delo; v zraku so civilne tožbe, medsebojna ovajanja in obtožbe – od domnevno ponarejenega vozniškega izpita prek medsebojnih obtožb za nasilje nad različnimi družinskimi člani z obeh, sprtih strani.

Razlog je dediščina oziroma 14 parcel, ki so bile z darilno pogodbo 87-letnega očeta Štefana Mahoriča prenesene na sina Vladimirja Mahoriča prvega decembra 2015; gre za zemljišča, ki niso vredna milijone, niti stotine tisoče evrov; vrednost po oceni Gursa na darilni pogodbi znaša 50.873 evrov. A okoliščine glede podpisa darilne pogodbe, ki se na obeh straneh temeljito razlikujeta, preiskuje tudi policija mariborske policijske uprave v okviru predkazenskega postopka.

Overitev s palcem hrome roke

